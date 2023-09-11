Якутия планирует сохранить темпы добычи золота на уровне прошлого года

По словам министра промышленности и геологии Якутии Максима Терещенко, золотодобыча развивается за счет модернизации производства, внедрения новых управленческих решений и технологий

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Якутии ожидают, что темпы добычи золота прошлого года будут сохранены и составят в 2023 году 50 тонн, сообщил ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко.

"Добыча золота: мы планируем сохранить темп добычи прошлого года - 50 тонн, а также укрепить наше лидерство в тройке регионов России", - сказал Терещенко.

Он отметил, что золотодобыча в регионе активно развивается за счет модернизации производства, внедрения новых управленческих решений и технологий. "Мы продолжим по этой отрасли сохранять набранный темп", - добавил министр.

Среди крупных реализуемых проектов в регионе - рудники Гросс и Таборный компании Nordgold, Нежданинский ГОК, проекты "Полюс Алдан" и "Селигдар". При этом также ведется строительство золотоизвлекательной фабрики "Хвойное", идет подготовка к освоению месторождений "Прогноз" и "Роман", открытого в конце прошлого года, и золоторудного месторождения "Кючус".

Как добавил министр, в Якутии ставятся исторические рекорды по добыче угля пятый год подряд. В этом году планируется добыть 40 млн тонн угля. "За последние годы в Якутии идет серьезный рост в угледобыче. За прошлый год наши компании добыли более 39 млн тонн, и тем самым республика вернула лидерство на Дальнем Востоке и впервые вошла в топ-3 по России, в этой тройке планируем закрепиться", - сказал Терещенко.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.