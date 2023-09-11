11 сентября, 02:37
Восточный экономический форум

РЖД и Сахалинская области подписали соглашение о сотрудничестве в области перевозок

Документ предусматривает также взаимодействие в обслуживании инфраструктуры железнодорожного транспорта, в области цифровых технологий, социальной сферы и экологии

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) совместно с Сахалинской областью будут сотрудничать в рамках перевозок грузов и пассажиров, обслуживании инфраструктуры железнодорожного транспорта, в области цифровых технологий, социальной сферы и экологии. Соответствующее соглашение на площадке Восточного экономического форума о сотрудничестве на 2023-2025 годы подписали председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В РЖД отметили, что региональные власти рассмотрят возможности поддержки в реализации инвестиционной программы холдинга при строительстве, реконструкции зданий и сооружений социальной направленности, в том числе жилых домов.

В свою очередь РЖД планируют повысить эффективность работы ППК "Сахалин" и обновить пассажирский подвижной состав.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ. 

Теги:
РоссияБелозеров, Олег ВалентиновичЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская областьВосточный экономический форум
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация