РЖД и Сахалинская области подписали соглашение о сотрудничестве в области перевозок

Документ предусматривает также взаимодействие в обслуживании инфраструктуры железнодорожного транспорта, в области цифровых технологий, социальной сферы и экологии

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) совместно с Сахалинской областью будут сотрудничать в рамках перевозок грузов и пассажиров, обслуживании инфраструктуры железнодорожного транспорта, в области цифровых технологий, социальной сферы и экологии. Соответствующее соглашение на площадке Восточного экономического форума о сотрудничестве на 2023-2025 годы подписали председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В РЖД отметили, что региональные власти рассмотрят возможности поддержки в реализации инвестиционной программы холдинга при строительстве, реконструкции зданий и сооружений социальной направленности, в том числе жилых домов.

В свою очередь РЖД планируют повысить эффективность работы ППК "Сахалин" и обновить пассажирский подвижной состав.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.