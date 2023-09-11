11 сентября, 02:33,
обновлено 11 сентября, 02:48
Восточный экономический форум

Минпромторг заявил об одобрении правкомиссией сделки по продаже активов Decathlon

Станислав Красильников/ ТАСС
© Станислав Красильников/ ТАСС

Замглавы ведомства Виктор Евтухов отметил, что магазины сети начнут открываться до конца года

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Магазины Decathlon будут открываться до конца текущего года после завершения продажи новому владельцу, сделка по продаже активов уже одобрена правительственной комиссией. Об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов на полях Восточного экономического форума.

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"Сделка компании Decathlon была одобрена правительственной комиссией несколько месяцев назад, уже уплачен обязательный взнос в бюджет, и я думаю, что до конца этого года магазины будут открываться", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24". 

Теги:
РоссияВосточный экономический форум
© Информационное агентство ТАСС
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