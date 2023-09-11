"Транснефть" сохраняет план прокачки нефти на 2023 год

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. «Транснефть» не пересматривала план прокачки нефти на текущий год, несмотря на продление Россией добровольного сокращения добычи, сообщил ТАСС вице-президент компании Сергей Андронов в кулуарах Восточного экономического форума.

«План остается прежний. Экспертный график — это к Министерству энергетики, мы его только исполняем», — сказал он, отвечая на вопрос об изменении планов прокачки на этот год.

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия продлит свое добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца декабря 2024 года.

В августе глава «Транснефти» Николай Токарев сообщал, что компания планирует в 2023 году прокачать 463 млн тонн нефти по своей системе, отгрузить на экспорт из дальневосточного порта Козьмино 42 млн тонн нефти.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10–13 сентября 2023 года. Его девизом является «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС — генеральный информационный партнер ВЭФ.

«Транснефть» получила от Казахстана заявки на прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» на 2024 год. Об этом сообщил ТАСС вице-президент компании Сергей Андронов в кулуарах Восточного экономического форума.

«Заявки есть», — сказал он, но не стал комментировать возможные объемы прокачки.

«Транснефть» планирует увеличить отгрузку нефти из дальневосточного порта Козьмино в 2023 году по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил ТАСС вице-президент компании Сергей Андронов в кулуарах Восточного экономического форума.

«Больше, чем в прошлом году», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Андронов также добавил, что «Транснефть» пока не получала от нефтяных компаний заявки на отгрузку нефти в Козьмино через железнодорожную станцию «Грузовая» в Приморском крае.

Отгрузки нефти из порта Новороссийск идут в настоящий момент достаточно стабильно, сообщил ТАСС вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов в кулуарах Восточного экономического форума.

«Достаточно стабильно», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос

НЕФТЯНИКИ НЕ ПОДАВАЛИ «ТРАНСНЕФТИ» ЗАЯВКИ НА ОТГРУЗКУ НЕФТИ ЧЕРЕЗ СТАНЦИЮ «ГРУЗОВАЯ» В ПРИМОРЬЕ — ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ.