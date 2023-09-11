В Забайкалье построят транспортно-логистический центр за 7,5 млрд рублей

Терминал позволит создать 354 новых рабочих места

ЧИТА, 11 сентября. /ТАСС/. Соглашение о создании транспортно-логистического центра "Терминал Забайкальск" за 7,5 млрд рублей подписали на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Забайкальского края.

"Между ООО "Новый сухопутный зерновой коридор" и АО "Центр развития портовой инфраструктуры" подписано соглашение о создании транспортно-логистического центра на территории поселка Забайкальск. Общий объем привлеченных инвестиций составит более 7,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Согласно презентации, которую представил вице-президент транспортно-логистической компании FESCO Борис Иванов на интенсиве по привлечению инвестиций в города Дальнего Востока в рамках ВЭФ, реализовать проект планируется к концу 2025 года. Терминал позволит создать 354 новых рабочих места.

"Чем интересен для нас Забайкальск? Ведь у нас крупнейший в России контейнерный порт - Владивостокский морской торговый порт, который четвертый год крупнейший в России по перевалке грузов. Но он на 4 тыс. км дальше от европейских терминалов, которые у нас есть, есть у наших клиентов <...>. Мы строим терминал практически на входе в Иркутскую область и получаем возможность быстрее доставлять грузы, оказывая более качественный сервис", - сказал Иванов во время интенсива.

Инвестпроект "Терминал Забайкальск" в сентябре 2022 года стал резидентом ТОР "Забайкалье". Тогда сообщалось, что новый терминал ежегодно сможет пропускать до 450 тыс. грузовых контейнеров международного образца.

Территории опережающего развития призваны стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов, способствуя росту благосостояния жителей региона. Резидентам ТОР доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам, страховым взносам, а также несколько упрощенных административных процедур.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.