Минэнерго намерено выйти с предложениями по корректировке демпфера

Министр энергетики России Николай Шульгинов также отметил, что дальнейший рост норматива минимального объема торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже сейчас не прорабатывают

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Министерство энергетики России намерено выйти со своими предложениями по корректировке топливного демпфера, вопрос будет прорабатываться с другими ведомствами. Об этом журналистам сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов.

"Сейчас думаем о донастройке. Мы обсуждаем, с какими предложениями выйти, чтобы с коллегами проработать", - сказал он. Министр также отметил, что дальнейший рост норматива минимального объема торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже не прорабатывается, так как компании уже продают на бирже больше объемов, чем указано в нормативе.

Документ про введение списка экспортеров топлива касается только подходов и критериев, он не финальный и не содержит конкретные наименования НПЗ, добавил Шульгинов. "Он пока не финальный. Документ, который находится в правительстве, - он про подходы и критерии", - уточнил он.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники написала, что Минэнерго обсуждает с отраслью возврат к полным выплатам по демпферу в условиях рекордных цен на топливо. Официально эту информацию министерство не подтверждало.

Топливный рынок регулируется в том числе демпфирующим механизмом. Если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы, в обратном случае нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет. С 1 сентября заработала корректировка механизма, которая по сути сократила выплаты по топливному демпферу на 50%.

О мерах на рынке топлива

Как заявлял вице-премьер Александр Новак, что правительство прорабатывает ряд мер, которые позволят стабилизировать ситуацию на российском рынке топлива, планируется составить список компаний, которым будет разрешен экспорт топлива. Также кабмин намерен увеличить нормативы минимального уровня поставок топлива на биржу и оптимизировать график ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах, чтобы обеспечить рынок предложением.

По словам Новака, на топливном рынке России сейчас нет дефицита предложения, на бирже наблюдается баланс. При этом власти намерены не допустить существенных колебаний цен на топливо в стране.

Министерство энергетики РФ внесло в правительство и в администрацию президента проект указа о запрете "серого" экспорта топлива - право на экспорт будут иметь только заводы. Документ проходит финальную стадию согласования.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.