Sollers запустил производство новых пикапов ST6 во Владивостоке

Начало продаж намечено на октябрь 2023 года

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Компания Sollers запустила серийное производство новых пикапов ST6 на предприятии "Автомобильные индустриальные технологии" во Владивостоке, передает корреспондент ТАСС с места проведения церемонии.

Как заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, в 2024 году производитель планирует наладить выпуск еще одной новой модели Sollers.

"Сегодня во Владивостоке мы дали старт серийному производству новых пикапов Sollers ST6, а в 2024 году предприятие планирует запустить производство еще одной модели Sollers, в рамках реализации СПИК. Кроме того, группа "Соллерс" планирует дальнейшее расширение продуктовой линейки транспортных средств, которые будут выпускаться на Дальнем Востоке", - сказал Мантуров.

В свою очередь председатель совета директоров ПАО "Соллерс" Адиль Ширинов отметил, что ST6 будет пользоваться особым спросом среди жителей Дальнего Востока, им будут доступны специальные условия.

"Перезапуск серийного производства на заводе во Владивостоке и сохранение уникальной профессиональной команды предприятия были в числе наших главных приоритетов на этот год. Сегодня мы сделали первый шаг в новой истории развития этого индустриального актива, начав работу в сегменте пикапов - одном из самых перспективных с точки зрения потенциала роста на российском рынке. Наша новая модель ST6 сочетает в себе надежность, функциональность и комфорт, предоставляя широкие возможности применения как для бизнеса, так и для любителей путешествий и активного отдыха", - рассказал Ширинов.

В пресс-службе Sollers уточнили, что цены на бензиновую версию ST6 стартуют с отметки 2,4 млн рублей, на версию с дизельным двигателем - с 2,5 млн рублей. Начало продаж намечено на октябрь 2023 года.

Пятиместный пикап доступен для заказа в комплектациях Base и Comfort в шести цветовых исполнениях. Стандартная комплектация включает мультифункциональное рулевое колесо, кондиционер, круиз-контроль, бортовой компьютер, аудиосистему, а также подогрев передних сидений и задние датчики парковки. Комплектация Comfort дополнена кожаной отделкой руля и сидений, бесключевым доступом с запуском двигателя кнопкой и большим сенсорным экраном с системой Apple CarPlay/Android Auto и камерой заднего вида.