Минэкономразвития РФ ожидает запуска группового безвизового туробмена с Индией в 2024 году

Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков отметил, что сейчас ожидается ответ от коллег по этому вопросу

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Групповой безвизовый туристический обмен между Россией и Индией может быть запущен в 2024 году. Об этом сообщил журналистам заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков в кулуарах ВЭФ.

"Мы ждем ответа от коллег, со своей стороны все сделали. Мы постоянно в двусторонних отношениях. Надеемся, что завершим процесс с соглашением в этом году, а фактический запуск [произойдет] уже в следующем", - сказал он.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что Россия направила Индии предложение о запуске безвизового группового туробмена между странами.

С 1 августа 2023 года Россия и Китай готовы на взаимной основе принимать группы туристов в рамках межправительственного соглашения о безвизовых групповых туристических обменах. Кроме того, с 1 августа запущен безвизовый групповой туробмен между Россией и Ираном.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.