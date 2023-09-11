11 сентября, 03:38
Восточный экономический форум

Первый российский стендер отгрузки планируют построить к 2025 году

Такое оборудование позволяет перегружать СПГ с завода на суда-газовозы и обратно

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Росатом планирует к 2025 году построить первый российский стендер отгрузки - оборудование, которое необходимо для погрузки и разгрузки газовозов. Об этом сообщил заместитель генерального директора по машиностроению и индустриальным решениям Росатома Андрей Никипелов, выступая на сессии "Переработка нефти и газа: локомотив экономического роста" на ВЭФ.

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"Следующее, чем мы занимаемся - это стендеры отгрузки. <…> Сегодня закончена фаза разработки проекта и конструкторской документации, идет изготовление ключевых узлов и компонентов, в этом году закончим их испытания. Рассчитываем на то, что целиком стендер будет готов к испытаниям в следующем году, и в 2025 году отгрузим его заказчику", - рассказал Никипелов.

Стендеры отгрузки позволяют перегружать СПГ с завода на суда-газовозы и обратно. Они имеют специальную конструкцию и значительно отличаются от нефтяных стендеров. В России такое оборудование не производится. 

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