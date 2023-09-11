Фонды развития промышленности в Хабаровском крае привлекли около 1,7 млрд инвестиций

Капитализация краевого фонда в 2023 году составила 181,2 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Фонды развития промышленности Хабаровского края с момента создания привлекли в регион инвестиций на сумму около 1,7 млрд рублей, сообщил ТАСС министр промышленности и торговли края Евгений Романов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Всего с 2018 года краевым и федеральным фондами профинансированы 14 льготных займов предприятиям на сумму 862,1 млн рублей, где 667,1 млн рублей - это федеральные средства. В экономику края привлечены в общей сложности 1 686,6 млн рублей частных инвестиций", - сказал Романов.

Средства пошли на организацию в крае выпуска турбинных лопаток, комплектующих для двигателей спецтехники, металлоконструкций, топливных гранул и брикетов, шпона, фанеры, одноразовой посуды, древесного угля и фасадных панелей, уточнил министр. Предприятия создали 285 рабочих мест, уплатили более 1 млрд рублей налогов во время пользования займами.

Краевой фонд ежегодно докапитализируют за счет средств федерального бюджета. На 2022-2024 годы привлечен 221 млн рублей федеральных средств.

Романов сообщил, что в прошлом году краевой фонд профинансировал четыре займа предприятиям "Проммаш", "Таунга-лес", "Завод металлэнерго" и "Ген-компетент" на создание производств запасных частей для крупной карьерной техники, сухих пиломатериалов, металлоконструкций и т. д. После введения санкций фонд дополнительно профинансировали на 51,7 млн рублей для компенсации затрат предприятий на уплату процентов по кредитам, пополнение оборотных средств и займов на развитие.

Капитализация краевого фонда в 2023 году составила 181,2 млн рублей. Деньги пойдут на льготные займы для модернизации производств гражданской продукции, сказал министр. "С учетом опыта работы с предприятиями и складывающейся ситуации в экономике краевой фонд на постоянной основе совершенствует условия и процедуру выдачи займов. В этом году по ряду процедур комплексной экспертизы проектов срок снизился в два раза", - добавил Романов.