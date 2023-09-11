«Селигдар» намерен начать добычу золота в Якутии через год

Работы будут проводиться на Хвойном месторождении

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. «Селигдар» намерен начать добычу на Хвойном месторождении золота в Якутии через год, заявил журналистам президент компании Константин Бейрит.

«Там стройка идет. Через год», — сказал он, отвечая на вопрос о сроках начала разработки.

Золоторудное месторождение «Хвойное» находится в Якутии, балансовые запасы месторождения составляют 16,8 тонны золота.

В рамках проекта «Хвойное» ожидается строительство золотоизвлекательной фабрики мощностью 3 млн т руды в год, ввод фабрики в эксплуатацию намечен на 2024 год.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10–13 сентября 2023 года. Его девизом является «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС — генеральный информационный партнер ВЭФ.