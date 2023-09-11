Объем инвестиций в основной капитал Магадана вырос в два раза за I полугодие 2023 года

Он составил 10,7 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Объем инвестиций в основной капитал Магадана за первое полугодие 2023 года вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 10,7 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил мэр столицы Колымы Юрий Гришан на полях VIII Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

"Несмотря на то, что на экономику Магадана продолжает оказывать влияние сложная геополитическая ситуация и связанное с ней внешнее санкционное давление, общая социально-экономическая ситуация остается стабильной и контролируемой. <…> Инвестиции в основной капитал за первое полугодие 2023 года составили 10,7 млрд рублей, увеличившись в 2 раза к аналогичному периоду прошлого года", - сказал Гришан.

По словам главы города, в первом полугодии 2023 года в Магадане отмечался рост оборота розничной торговли и общественного питания, грузовых и пассажирских перевозок.

Положительная динамика показателей фиксируется в производстве пищевой продукции - это хлеб, хлебобулочные изделия, цельномолочная продукция, рыба, мясные полуфабрикаты.

По сравнению с уровнем 2022 года существенно снизился индекс потребительских цен и составил 101,3% к декабрю прошлого года. Количество безработных граждан уменьшилось на 18%, реальная заработная плата работающих на крупных и средних предприятиях города за 5 месяцев составила 105,7%.

"Городской бизнес продолжает работу. Никаких закрытий, ликвидаций, массовых высвобождений работников не наблюдается", - добавил Гришан.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Повестка сфокусирована на вопросах сотрудничества с дружественными странами, вывозе российской продукции на рынки этих государств, интеграции платежных инфраструктур, конкуренции за инвестиции и человеческий капитал, технологическом развитии. Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.