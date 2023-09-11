Рост цен на энергорынке Дальнего Востока не превысит инфляцию ближайшие три года

Министр энергетики России Николай Шульгинов пояснил, что такие расчеты сделали с Советом рынка

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Цены на электроэнергию на Дальнем Востоке ближайшие три года не будут выше инфляции, заявил на полях ВЭФ министр энергетики России Николай Шульгинов.

"Мы сделали расчеты с Советом рынка, что в ближайшие три года мы не увидим рост цен на рынке выше, чем инфляция", - сказал он.

Рынок электроэнергии на Дальнем Востоке может быть запущен с 2024 года, сообщал в мае замминистра энергетики Павел Сниккарс. Либерализация цен в неценовых зонах изначально была запланирована на ноябрь, но с учетом необходимости полной и детальной доработки нормативно-правовых изменений сроки могут сдвинуться на 1 января 2024 года.

В сентябре 2022 года министр энергетики РФ Николай Шульгинов выступил с предложением о расширении второй ценовой зоны оптового энергорынка (Сибирь) путем присоединения Дальнего Востока вместо создания третьей ценовой зоны. По его словам, это позволит привлечь дополнительные инвестиции за счет создания рыночных условий и повысит надежность энергоснабжения.

Ранее сообщалось, что первый этап объединения энергосистем, в рамках которого будут объединены электросети 220 кВ, планируется завершить к 2028 году. Наряду с этим в дальнейшем планируется объединить сеть 500 кВ.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.