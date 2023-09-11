В Минэкономразвития сообщили о 30 тыс. иностранных туристов в России в августе

Министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что половина из них - граждане Китая

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. В августе 30 тыс. иностранных туристов посетили Россию по электронной визе, половина из них - граждане Китая. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе сессии Восточного экономического форума "Въездной туризм: вызовы и возможности в новой реальности".

"С 1 августа у нас действительно заработала электронная виза. У нас 30 тыс. иностранных граждан уже приехало за август, половина - граждане Китая", - сказал он.

С 1 августа 2023 года иностранные граждане могут оформить единую электронную визу в Россию - ее могут получить граждане 55 государств, в том числе европейских. Виза дает право на однократный въезд в Россию с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в различных мероприятиях, сообщали ранее в МИД РФ. Электронная виза является однократной, срок ее действия составляет 60 дней со дня оформления с разрешенным сроком пребывания в России не более 16 суток.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.

