Россия предложила полную отмену туристических виз Оману, Саудовской Аравии и Малайзии

Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что такое предложение сделали государствам, где возможен прирост "отдыхающих премиум-класса"

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Россия предложила полную отмену туристических виз Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии и Малайзии. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе сессии ВЭФ "Въездной туризм: вызовы и возможности в новой реальности".

"Мы развиваем тему перехода к безвизу. Из стран, с которыми мы работаем, - страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Полную отмену виз мы предложили Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии. Там, где прирост туристов премиум-класса в том числе возможен. Поэтому это нас интересует", - сказал он.

С 1 августа Россия и Китай готовы на взаимной основе принимать группы туристов в рамках межправительственного соглашения о безвизовых групповых туристических обменах. Кроме того, с 1 августа запущен безвизовый групповой туробмен между Россией и Ираном. По словам замминистра экономического развития РФ Дмитрия Вахрукова, групповой безвизовый туробмен между Россией и Индией может быть запущен в 2024 году.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.