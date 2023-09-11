Первый в мире газовоз на газомоторном топливе спустят на воду на «Звезде»

Это произойдет на мысе Большой Камень

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Первый в мире газовоз на газомоторном топливе 11 сентября будет спущен на воду на верфи "Звезда" на мысе Большой Камень. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на сессии "Мировой транспортный северный путь" в рамках Восточного экономического форума.

"Сегодня на верфи "Звезда" на мысе Большой камень спускается на воду первый в мире газовоз, который сам будет проходить на газомотором топливе. Почему на газомоторном? Наверное, сразу всем понятно: никакой черной сажи нет и в помине", — сказал Иванов.

"Ни у кого в мире нет океанских судов, которые работают на газомоторном топливе. Это наш вклад в экологию в Арктике", — подчеркнул он.

Судостроительный комплекс "Звезда" создается в городе Большой Камень Приморского края консорциумом инвесторов во главе с НК "Роснефть". Компания обеспечила пилотную загрузку судостроительному комплексу, заключив контракты на строительство 28 судов. Это первая российская судоверфь крупнотоннажного производства, предназначена для выпуска судов ледового класса, судов водоизмещением до 350 тыс. тонн, специальных судов и других видов морской техники. В портфеле заказов верфи — свыше 60 судов.

Проект ССК "Звезда" включает в себя уже введенные в эксплуатацию и функционирующие объекты — блок корпусных производств, окрасочные камеры, открытый тяжелый достроечный стапель и самый крупный в России сухой док, а также строящиеся объекты второй очереди.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10–13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС — генеральный информационный партнер ВЭФ.