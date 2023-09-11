Nestle отказалась от планов строительства завода кормов под Новосибирском

Возведение фабрики предполагалось на территории промышленно-логистического парка "Южный"

НОВОСИБИРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Компания Nestle отказалась от планов строительства фабрики по изготовлению кормов для кошек и собак на территории промышленно-логистического парка (ПЛП) «Южный» в Новосибирской области. Об этом ТАСС сообщил министр экономического развития региона Лев Решетников.

Ранее глава области Андрей Травников сообщал, что компания планировала построить фабрику в 2023 году. Объем инвестиций оценивался в 10 млрд рублей. В марте 2022 года Nestle заявила о прекращении инвестиций на территории РФ и приостановке рекламной кампании в связи с ситуацией на Украине, после чего новосибирские власти заявили, что проект временно отложен.

«Компанией была направлена информация о приостановке реализации инвестиционного проекта „Строительство завода по производству кормов для домашних животных на территории Новосибирской области“, — сообщил министр.

Он уточнил, что сейчас Минэкономразвития региона совместно с Агентством инвестиционного развития (АИР) области прорабатывает локализацию потенциальных резидентов на территории ПЛП «Южный».

Ранее сообщалось, что для нужд нового ПЛП участки на площади более 135 га будут обеспечены всей необходимой инженерной инфраструктурой. В АИР региона отмечали, что в случае отказа зарубежной компании от строительства участок могут занять крупнейший в РФ производитель тротуарной плитки, завод по маслопереработке, транспортно-логистический центр и другие отечественные предприятия.