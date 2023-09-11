В Забайкалье создадут крупнейший сухопутный зерновой флот за 15 млрд рублей

Согласно документу, всего будет поставлено 22 тыс. контейнеров и зерновозов

ТАСС, 11 сентября. Соглашение о создании крупнейшего сухопутного зернового флота в Забайкальском крае на границе с Китаем за 15 млрд рублей подписали на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

"Подписано соглашение между Забайкальским зерновым терминалом и китайской компанией "Гуан Дун". Стороны договорились о поставке контейнеров для создания крупнейшего сухопутного зернового флота с целью обеспечения экспорта зерна с территории Российской Федерации в КНР", - говорится в сообщении.

Согласно документу, всего будет поставлено 22 тыс. контейнеров и зерновозов на сумму 15 млрд рублей.

Строительство Забайкальского зернового терминала велось на территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье", в нем участвовали более 300 человек, объем частных инвестиций составил 9,5 млрд рублей. Предполагается, что объект обеспечит перевалку сои, рапса, пшеницы, овса, кукурузы, подсолнечника и ячменя в объемах 8 млн тонн в год. По данным краевых властей, проект поможет в освоении 1,5 млн га плодородных земель, которые не использовались в регионе из-за отсутствия инфраструктуры и соответствующего спроса. Старт работе предприятия в начале сентября 2022 года дал президент РФ Владимир Путин с площадки Восточного экономического форума.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.