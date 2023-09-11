В Амурской области планируют построить ветропарк

До строительства парка компания "Эн+" проведет оценку о пригодности природно-климатических условий

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Уникальный для Амурской области проект планируют реализовать в регионе - ветропарк, который позволит создать энергетический кластер. Об этом сообщили в региональном Агентстве по привлечению инвестиций.

"Приамурье - лидер по производству электроэнергии на Дальнем Востоке, при этом мы постоянно наращиваем генерацию в регионе. Сейчас фокус смещаем больше в сторону чистой энергии и возобновляемых источников. Готовится к строительству солнечная электростанция. Вместе с ветропарком это позволит создать полноценный энергетический кластер Амурской области с фокусом на новые технологии и чистую энергетику", - цитируются в сообщении слова заместителя председателя областного правительства Павла Пузанова.

Для реализации проекта возобновляемой энергетики, на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) было подписано соглашение о сотрудничестве между российским энерго-металлургическим холдингом "Эн+", правительством Приамурья и Корпорацией по развитию Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

По условиям соглашения, до строительства парка компания проведет оценку о пригодности природно-климатических условий. Для этого вблизи поселка Ровное построят измерительную мачту. Она поможет собрать данные для подбора оптимальной конфигурации ветропарка. После инвестор примет окончательное решение о реализации проекта, приступит к проектированию и строительству. В строительство проекта планируют вложить 60 млрд рублей. Ветропарк сможет производить около 1 058 МВт.

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ (LSE: ENPL; MOEX: ENPL), ведущий мировой производитель низкоуглеродного алюминия и возобновляемой электроэнергии. Технологическим партнером проекта выступит китайская государственная корпорация "PowerChina". Для реализации проекта КРДВ готова предоставить инвестору статус резидента территории опережающего развития (ТОР) "Амурская" с применением мер государственной поддержки.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.