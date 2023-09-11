Платежная карта для интуристов в России может быть запущена в III - начале IV квартала

Министр экономического развития Максим Решетников напомнил, что в РФ реализуют проект "Карта туриста"

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Платежная карта для иностранных туристов в РФ может быть запущена в III - начале IV квартала 2023 года. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе сессии ВЭФ "Въездной туризм: вызовы и возможности в новой реальности".

"Соответствующий закон был принят в весеннюю сессию Госдумы. Рассчитываем, что в III - начале IV квартала мы эту тему запустим", - сказал он.

Министр напомнил, что в стране реализуется проект "Карта туриста". "Мы реализуем карту туриста - когда можно будет открыть, будучи за рубежом, счет в нашем банке, будет виртуальная карта. И уже по приезде сюда можно будет либо ее в виртуальном режиме использовать, либо физически получить", - рассказал он.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил заинтересованным ведомствам проработать создание в России платежной карты туриста для иностранных путешественников. Это, по его словам, стимулирует туристический поток в регионах России, интерес к которым традиционно проявляли гости из других стран.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.