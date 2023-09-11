В Чите планируют обновить систему уличного освещения за 1,9 млрд рублей

Соответствующее соглашение подписали на Восточном экономическом форуме

ТАСС, 11 сентября. Модернизацию системы уличного освещения планируют провести в Чите за 1,9 млрд рублей по концессии при финансировании ДОМ.РФ на 1,8 млрд рублей. Соответствующее соглашение было подписано на Восточном экономическом форуме, сообщили журналистам в пресс-службах ДОМ.РФ и правительства Забайкальского края.

"Соглашение подписали генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко и глава Забайкалья Александр Осипов. Было озвучено, что льготное финансирование в размере 1,8 млрд рублей планируется направить на модернизацию системы уличного освещения в Чите. Завершить работы, в результате которых более 90% городской системы переведут на энергосберегающие технологии, планируется до конца 2024 года", - говорится в сообщении правительства региона.

Также стороны заключили соглашение на реконструкцию Читинской ТЭЦ-1, которая обеспечивает электроэнергией 74% потребителей города. Общая стоимость проекта - 4,7 млрд рублей, доля финансирования ДОМ.РФ - 4,4 млрд рублей. Заниматься реконструкцией будет территориальная генерирующая компания №14.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.