ФАС выступает за рост норматива минимального объема торгов топливом на бирже

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступает за дальнейшее увеличение норматива продажи топлива на бирже, вопрос находится в проработке, сообщил ТАСС замглавы службы Виталий Королев.

"Вопрос дальнейшего повышения нормативов сейчас находится в проработке. Проценты увеличения обсуждаются", — сказал он.

Ранее вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и ФАС обеспечить принятие совместного приказа об увеличении нормативов продаж бензина и дизельного топлива на бирже на 1 процентный пункт и дать предложения о возможности дальнейшего увеличения нормативов по бензинам до 15%.

Он говорил, что кабмин рассматривает возможность увеличить нормативы минимального уровня поставок топлива на биржу и оптимизировать график ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах, чтобы обеспечить рынок предложением.