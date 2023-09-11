Глава Делового совета заявил, что РФ создает стимулы для углубления партнерства с АСЕАН

Оценивая перспективы качественного изменения уровня сотрудничества России со странами АСЕАН, Иван Поляков отметил важность поддержки проактивной деятельности российских компаний в регионе

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Россия в условиях постковидного восстановления и трансформации глобальной хозяйственной системы уделяет особое внимание созданию дополнительных стимулов для углубления и диверсификации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом заявил в ходе проходящего в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) бизнес-диалога Россия — АСЕАН председатель Делового совета Россия — АСЕАН Иван Поляков.

Оценивая перспективы качественного изменения уровня сотрудничества РФ со странами АСЕАН, он подчеркнул важность поддержки проактивной деятельности российских компаний в регионе, усовершенствования механизмов продвижения российского экспорта, масштабной экспансии товаров и услуг с увеличением ежегодной торговли до $100 млрд в год. Наиболее эффективной формой сотрудничества, по словам Полякова, могли бы стать совместные долгосрочные проекты. "В числе приоритетных направлений для взаимодействия — обеспечение продовольственной и энергетической безопасности, экономика замкнутого цикла, экология, цифровизация, развитие умных городов, расширение научно-образовательного сотрудничества", — сказал он.

VIII ВЭФ проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Его девиз — "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС — генеральный информационный партнер ВЭФ.