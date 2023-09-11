Эксперт заявил, что закон о северном завозе усилит госконтроль за ценами и тарифами

Документ вводит две категории грузов

ТАСС, 11 сентября. Базовый закон о северном завозе направлен на усиление госконтроля за ценами и тарифами, сообщила ТАСС руководитель отдела междисциплинарных исследований Севера и Арктики Арктического научно-исследовательского центра Республики Саха (Якутия) Анна Шишигина.

«Принятие данного закона — результат длительных усилий регионов и многих участников завоза. <…> В 1990-е годы эти вопросы надо было решать муниципалам самостоятельно, а с 2008 года полномочия были переданы регионам. Теперь же эти вопросы закрепились на федеральном уровне, и установлена полноценная ответственность государства за жизнеобеспечение Севера. Новый закон направлен на урегулирование цен и тарифов, устанавливает госконтроль за их соблюдением», — сказала Шишигина.

По ее словам, среди преимуществ новой системы — уменьшение конечной стоимости товаров за счет укрупнения заказа и единой транспортной логистики, приобретение судов для централизованной поставки грузов в отдаленные районы, создание распределительных центров с организацией промежуточного хранения на базе существующих имущественных комплексов, создание собственной сети магазинов торгово-снабженческого предприятия, возможность завоза товаров в объеме годовой потребности в короткий период морской навигации.

О поддержке предприятий

Новый закон вводит две категории грузов. Первая — грузы для обеспечения жизнедеятельности населения и работы организаций социальной сферы, ЖКХ и энергетики. Вторая — грузы для государственных и муниципальных нужд. Правительство РФ наделяется полномочиями определять перечень таких грузов и оказывать господдержку участникам северного завоза по их поставке. Документ также вводит институт планирования доставки грузов.

«В большинстве регионов государственная поддержка завоза продовольственных товаров в труднодоступные районы осуществляется предоставлением субсидий субъектам предпринимательской деятельности и межбюджетных субвенций муниципальным образованиям с последующим их распределением между исполнителями. При этом методики формирования объемов финансирования и их распределения сильно отличаются в каждом отдельно взятом субъекте РФ», — отметила Шишигина.

В Якутии круглогодичным завозом социально значимых продовольственных товаров в арктические районы республики, а также в труднодоступные населенные пункты занимается компания «Якутоптторг». Как отметил ее генеральный директор Николай Алексеев, новый закон предусматривает поддержку из федерального бюджета таких предприятий — из федеральных средств будет выделяться бюджетный кредит сроком на три года со ставкой 1%.

«Для сравнения — бюджетный кредит выделяется из республиканского бюджета только на один год и размер процента по нему составляет половину ставки рефинансирования Центробанка. С учетом сегодняшней ситуации мы бы привлекли из республиканского бюджета бюджетный кредит со ставкой 6%. Таким образом не будет нагрузки на региональный бюджет, при этом мы получим более привлекательные условия для выполнения своих обязательств и сумеем выполнить все наши задачи», — сказал Алексеев.

О новых возможностях

По мнению опрошенных экспертов, принятый закон открывает для регионов дополнительные возможности. Так, председатель Магаданской областной думы Сергей Абрамов считает, что документ позволит оперативно и своевременно завозить в регион горюче-смазочные материалы, топливо, лекарства, продукты питания, строительные материалы и другие жизненно важные грузы.

При редакции законопроекта парламентарии добились внесения всех муниципалитетов Колымы в список территорий с ограниченным сроком завоза грузов. Без внесения редакции законопроекта, к территориям с ограниченными сроками завоза грузов относилась бы не вся Магаданская область, а только Северо-Эвенский муниципальный округ и поселки Ямск и Тахтоямск. Это при том, что весь регион зависит от хода северного завоза и часто испытывает трудности с поставками необходимых грузов.

Как отметил врио заместителя губернатора — начальника департамента промышленной политики Чукотского автономного округа Виктор Бочкарев, наличие федеральных субсидий в системе северного завоза сможет заметить каждый житель региона. «Прежде всего, это отразится на ценах и объемах, возможностях конкурентной среды для бизнеса, инвестиционной привлекательности Чукотки. Причем для нашего региона важны не только субсидии на морские перевозки, но и на речные, а также по зимникам, так как нам нужно вести грузы дальше», — сказал он.

Закон о северном завозе позволит в дальнейшем работать для улучшения хода северного завоза.

«Закон — это каркас, на который должны быть нанизаны механизмы действий как региона, так и муниципалов. В ближайшей перспективе одна из первых задач — дополнить перечни грузов первой категории продукцией производственно-технического назначения. <…> Вопросы, которые требуют более сложной и кропотливой работы — это совершенствование федерального законодательства по вопросам продовольственной безопасности и обеспечения лекарствами с учетом наших интересов. Так, развитие системы фармацевтической помощи населению — это уже более длинный путь, но идти по нему нужно сейчас, системно и постоянно», — заключила Шишигина.

Тема управления северным завозом вошла в деловую программу Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. В ходе нее эксперты обсудят базовый закон, который 4 августа подписал президент России Владимир Путин. Документ устанавливает основные понятия, категории грузов и полномочия органов власти, а также критерии территории северного завоза. Новые нормы вступят в силу с 1 апреля 2024 года.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10–13 сентября 2023 года. Его девиз — «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС — генеральный информационный партнер ВЭФ.