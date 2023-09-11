11 сентября, 04:26
Восточный экономический форум

РОАД: китайские автопроизводители заключают только краткосрочные договоры с дилерами

Президент ассоциации Алексей Подщеколдин уточнил, что срок таких документов составляет год, а в некоторых случаях даже три месяца

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Автопроизводители из КНР не стремятся заключать долгосрочные дилерские контракты, как правило срок контрактов на поставку автомобилей составляет около года. Об этом заявил президент ассоциации РОАД Алексей Подщеколдин на сессии в рамках ВЭФ.

"На сегодняшний день они (китайские автопроизводители - прим. ТАСС) не хотят заключать долгосрочные договоры дилерские, они заключают договоры буквально на год, были даже договоры на три месяца", - сказал он.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ. 

Теги:
РоссияКитайВосточный экономический форум
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