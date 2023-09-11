В России создадут первый центр контроля качества БАДов

Это позволит повысить выявляемость опасных веществ в биологически активных добавках

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — оператор государственной системы маркировки «Честный знак» — и Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г. Б. Елякова ДВО РАН создадут на Дальнем Востоке первый в России центр по контролю за качеством биологически активных добавок к пище. Об этом сообщили в пресс-службе ЦРПИ.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве ЦРПТ и институт подписали на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). «Планируется, что выявленные с помощью системы маркировки контрафактные или фальсифицированные БАДы будут отправляться на исследование в институт. По итогам изучения институт и центр будут совместно информировать потребителей о выявленных опасных добавках», — рассказали в ЦРПТ.

Замдиректора института Михаил Кусайкин отметил, что запуск совместного центра в этой области позволит повысить процент выявляемости опасных веществ в БАДах.

Замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов в свою очередь уточнил, что создание центра сократит уровень нелегального оборота добавок и повысит качество уже обращающихся на рынке добавок.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10–13 сентября 2023 года. Его девизом является фраза «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС — генеральный информационный партнер ВЭФ.