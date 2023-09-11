На ВЭФ покажут "Легкое метро" и ОЭЗ в рамках реновации городов ДФО

На форуме презентуют мастер-планы Владивостокской агломерации (Владивосток, Артем, Большой Камень), Хабаровска, Благовещенска, Биробиджана, Комсомольска-на-Амуре, Арсеньева, Находки, Уссурийска, Свободного, Белогорска, Краснокаменска, Нерюнгри

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Мастер-планы дальневосточных городов представят на VIII Восточном экономическом форуме. Представители региональных органов власти рассказали ТАСС, какими станут административные центры субъектов Дальневосточного федерального округа (ДФО).

Решение о масштабной реновации городов Дальнего Востока принято президентом РФ Владимиром Путиным на VI Восточном экономическом форуме. По поручению главы государства ведется разработка мастер-планов для 25 из 66 городов округа. В список вошли все столицы дальневосточных субъектов, а также города с численностью населения более 50 тыс. человек. На этом Восточном экономическом форуме будут презентованы мастер-планы Владивостокской агломерации (Владивосток, Артем, Большой Камень), Хабаровска, Благовещенска, Биробиджана, Комсомольска-на-Амуре, Арсеньева, Находки, Уссурийска, Свободного, Белогорска, Краснокаменска, Нерюнгри.

"Легкое метро" и курорты

Мастер-план Владивостокской агломерации включает проекты развития социальной инфраструктуры, газификации, обновления коммунальных сетей и котельных, развития общественного транспорта и повышения качества дорожного покрытия, рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"Позитивные изменения, так или иначе, затронут каждый муниципалитет, а для Владивостока у нас есть множество смелых идей, одна из них - создание системы "Легкое метро". Это предложение можно отнести к нестандартным, его суть - в организации с 2025 года внутригородского рельсового пассажирского транспорта на базе имеющихся железнодорожных путей с интервалом движения не более 15 минут и созданием соответствующей инфраструктуры", - сказал он.

Кроме того, одним из значимых проектов станет горнолыжный курорт в Арсеньеве. Общий объем инвестиций - порядка 10 млрд рублей.

Самая длинная набережная

Хабаровск проектируется как развивающийся краевой центр агломерации с прилегающими к нему территориями опережающего развития, зонами рекреации и особой трансграничной зоной на острове Большой Уссурийский. Появятся новые жилые микрорайоны - до 2030 года планируется ввести не менее 3,7 млн кв. м жилья, школы, сады, поликлиники. В планах также обновление общественного транспорта и дорожной сети агломерации.

В историческом центре Хабаровска со стороны Амура появится самая протяженная набережная на Дальнем Востоке длиной более 9 км. Рядом с ней - новое здание Дальневосточного художественного музея. На реализацию мастер-плана развития города до 2030 года, по предварительным расчетам, потребуется более 1 трлн рублей.

Центр российско-китайских отношений

В свою очередь мастер-план Благовещенска сконцентрирован на его уникальном местоположении - это единственный административный центр региона России, находящийся непосредственно на государственной границе. "Главное преимущество Благовещенска - его близость к Китаю", - отмечает глава Приамурья Василий Орлов.

Поэтому город планируется развивать как центр российско-китайских отношений. Для этого будет создана трансграничная особая экономическая зона, резиденты которой смогут получить преференции при строительстве, сертификации товаров, прохождении таможенных процедур, а также российско-китайскую площадку делового общения. Кроме этого, предполагается модернизация транспортной, инженерной инфраструктуры и благоустройство общественных пространств.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.

