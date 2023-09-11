Минпромторг не исключает выплату металлургами минимального штрафа по делу с ФАС

Замглавы Министерства промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов отметил, что дело металлургов находится в достаточно активной стадии

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Минпромторг не исключает, что НЛМК, ММК и "Северсталь" выплатят минимальные штрафы по делу о завышении цен на горячекатаный прокат, рассмотрение дела находится в активной стадии, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ замглавы Министерства промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

"Оно (дело металлургов - прим. ТАСС) находится в достаточно активной стадии. Сегодня Федеральная антимонопольная служба в принципе предъявила им претензии, исходя из минимального размера", - сообщил он в кулуарах форума.

Он отметил, что сохраняется вероятность, что потенциально компании выплатят штраф.

В июне глава ФАС сообщал, что ведомство считает неправильным заключать мировое соглашение с металлургическими компаниями из-за роста цен на продукцию.

Дело о монопольных ценах

В апреле 2021 года ФАС возбудила три отдельных дела в отношении крупнейших российских производителей горячекатаного плоского стального проката - "Северстали", ММК и НЛМК - по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный плоский стальной прокат на внутреннем рынке. По данным ведомства, цены производителей на прокат в первом полугодии 2021 года выросли более чем на 50%. При этом цены на сырье росли не такими быстрыми темпами, а спрос так существенно не увеличивался.

Сталелитейщики аргументировали свою позицию тем, что рост цен на внутреннем рынке был обусловлен мировой конъюнктурой.

ФАС признала компании нарушившими антимонопольное законодательство. "Северстали", НЛМК и ММК были выданы предписания прекратить злоупотреблять доминирующим положением и совершить действия, направленные на обеспечение конкуренции. НЛМК, ММК и "Северсталь" не согласились с выводами ведомства, заявив о соответствии своего ценообразования требованиям антимонопольного законодательства.

В январе ФАС подтвердила возможность заключения мировых соглашений с "Северсталью", ММК и НЛМК из-за существенного ухудшения финансового положения компаний после введения санкций.