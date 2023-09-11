Турбизнес предложил создать зоны беспошлинной торговли в туристических центрах РФ

Российский союз туриндустрии также считает необходимым решить вопрос лимита ввоза иностранными туристами наличных денег

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Российский союз туриндустрии (РСТ) предлагает создать зоны беспошлинной торговли в российских туристических центрах для развития въездного туризма. Об этом сообщил президент РСТ Илья Уманский в ходе сессии ВЭФ "Въездной туризм: вызовы и возможности в новой реальности".

"Мы знаем, что в Китае есть такие территории беспошлинной торговли, которые показывают абсолютно выдающиеся результаты. Я считаю, что нам тоже можно подобную практику внедрять", — сказал он.

Кроме того, РСТ считает необходимым решить вопрос лимита ввоза иностранными туристами наличных денег. "Объективно пока туристы ограничены в возможностях платить своими платежными картами. Богатые туристы имеют огромные проблемы", — пояснил эксперт.

Также союз предлагает удешевить и упростить получение электронной визы в Россию, сделать визы многолетними и многократными, расширить безвизовое взаимодействие с дружественными странами и ввести безвизовый транзит.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10–13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС — генеральный информационный партнер ВЭФ.