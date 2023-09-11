В Приморье планируется открытие культурно-образовательного комплекса во время ВЭФ

Кластер создают по поручению президента России Владимира Путина

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Работа культурно-образовательного комплекса, первая часть которого уже готова к открытию на острове Русском во Владивостоке, поможет выявлять и развивать таланты детей и молодежи Дальнего Востока. Об этом ТАСС сообщил глава региона Олег Кожемяко.

Открытие культурно-образовательного комплекса на острове Русский ожидается во время Восточного экономического форума (ВЭФ) при участии видных деятелей культуры и искусства. Кластер создается по поручению президента РФ Владимира Путина.

«Открытие культурно-образовательного комплекса во Владивостоке — большое событие в культурной жизни не только Приморья, но и всего Дальнего Востока. Особое значение в его работе имеет формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в сфере культуры и искусства», — сказал губернатор.

В министерстве культуры и архивного дела региона уточнили, что культурный кластер во Владивостоке будет располагаться в двух локациях: на острове Русском будет основное место для обучения и проживания студентов филиалов Московской государственной академии хореографии (МГАХ) и Центральной музыкальной школы (ЦМШ). Строительство второй площадки ведется на самой высокой точке исторической части города, главной видовой площадке Владивостока — сопке Орлиное гнездо. Там будет построен музейно-театральный комплекс, где разместятся филиалы Эрмитажа, Третьяковской галереи, Музея Востока, Российского государственного института сценических искусств, школа креативных индустрий и сцена Мариинского театра.

Популяризация культуры

Строительство культурно-образовательного и музейного комплекса ориентировано на приобщение жителей региона к лучшим театральным и музыкальным постановкам классического русского репертуара, а также на формирование возможностей для профессиональной самореализации молодых специалистов и талантливой молодежи. Кроме того, новые площадки позволят представить и популяризировать русскую культуру в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Образовательный комплекс на острове Русский площадью 90 тыс. кв. м состоит из девяти зданий, среди которых образовательный центр со столовой и бассейном, два интерната для учеников, а также общежитие для студентов Российского государственного института сценических искусств и три многоквартирных дома для преподавателей и артистов с полностью меблированными квартирами. Учиться в ЦМШ и МГАХ смогут 550 детей.

Будущих артистов во Владивостоке уже готовят филиалы трех федеральных образовательных учреждений. Так МГАХ еще в прошлом году начал обучение 54 детей, 42 из которых — приморцы. Филиал ЦМШ — Академии исполнительского искусства «Приморский» учатся 43 человека. В филиале Российского государственного института сценических искусств — Приморской высшей школы музыкального и театрального искусства (РГИСИ) обучаются 150 детей.

Обучение и трудоустройство

При планировании мощности образовательной части специалисты ориентировались на поступающих из Дальневосточного федерального округа, других регионов и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

«В первую очередь образовательный комплекс обеспечит потребность Приморского края в подготовке высококвалифицированных специалистов в области искусств. В регионе [открыто] 50 детских школ искусств, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, в которых обучаются более 21 тыс. детей. По сравнению с прошлым учебным годом количество учащихся в детских школах искусств увеличилось почти на 2 тыс. детей, что говорит о востребованности образования в области искусств на территории Приморского края», — пояснили в министерстве, уточнив, что открытие комплекса во Владивостоке позволит увеличить и количество рабочих мест для творческой молодежи.

Трудоустройство выпускников филиалов ЦМШ, МГАХ, РГИСИ возможно как в профессиональные учреждения культуры, так и в образовательные учреждения региона. Потребность в преподавателях и концертмейстерах детских школ искусств составляет более 100 человек.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10–13 сентября 2023 года. Его девиз — «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС — генеральный информационный партнер ВЭФ.