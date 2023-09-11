В Хабаровском крае планируют отремонтировать 317 мостов в течение 10 лет

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства региона Ирины Горбачевой, в 2023-2024 годах в порядок приведут 59 мостовых сооружений

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края планируют отремонтировать 317 мостов в течение 10 лет, в ближайшие два года в порядок приведут примерно шестую часть от требуемого объема. Об этом сообщила ТАСС министр транспорта и дорожного хозяйства региона Ирина Горбачева на Восточном экономическом форуме.

Вопросы развития логистической инфраструктуры дальневосточных регионов обсуждаются в ходе Восточного экономического форума на сессиях, объединенных темой "Логистика перемен".

"Вопрос состояния мостовых сооружений является критически важным для дорожной сети региона, в связи с этим по поручению Губернатора Михаила Владимировича Дегтярева в прошлом году была начата масштабная работа по их ремонту. В течение восьми лет ремонту мостов должного внимания в Хабаровском крае не уделялось. <…> В общей сложности на территории региона в нормативное состояние необходимо привести 317 мостов. Эту работу планируется выполнить в течение 10 лет", - сказала Горбачева, подчеркнув, что министерство намерено привлечь дополнительное федеральное финансирование для максимального сокращения этого срока.

В прошлом году в крае отремонтировали 34 моста общей протяженностью 514 погонных метров. Самым протяженным было сооружение через реку Хадя на автомобильной дороге Советская Гавань - Ванино. В 2023 году на этом пути закончат ремонт оставшихся 7 аварийных мостов, сказала министр. Она уточнила, что в 2023-2024 годах в порядок приведут 59 мостовых сооружений. Реконструкция мостов будет вестись по всему краю, в частности, в Аяно-Майском, Бикинском, Хабаровском, Ванинском, Комсомольском, Нанайском, Охотском, Солнечном, Советско-Гаванском и Ульчском районах. В эксплуатацию сдали три моста, остальные объекты этого года находятся в высокой степени готовности.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.