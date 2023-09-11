РФПИ и ПСБ инвестируют в строительство гостиниц во Владивостоке, Калининграде и Кемерове

Объем совместных инвестиций составит более 20 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ПСБ инвестируют более 20 млрд рублей в строительство гостиничных комплексов высокого класса и сопутствующей инфраструктуры во Владивостоке, Калининграде и Кемерове. Об этом говорится в сообщении пресс-службы РФПИ.

"РФПИ и ПСБ договорились о совместных инвестициях в размере более 20 млрд рублей в строительство гостиничных комплексов высокого класса и сопутствующей инфраструктуры во Владивостоке, Калининграде и Кемерове. Комплексы станут частью масштабного проекта по созданию культурно-образовательных кластеров. Общий фонд гостиничных комплексов составит порядка 650 номеров", - сообщили в фонде.

Во Владивостоке и Калининграде планируется открыть гостиницы категории 5 звезд, в Кемерове - 4 звезды. Планируется, что управление комплексами будет осуществлять российский гостиничный оператор.

Культурно-образовательные кластеры, в рамках которых планируется строительство гостиниц, включают музейные, выставочные и театрально-образовательные комплексы. В них будут открыты филиалы и представительства крупнейших российских центров культуры, в том числе Государственного Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея, Большого театра, Мариинского театра, Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, Московской государственной академии хореографии (МГАХ) и др. Кластеры будут круглогодично принимать различные культурные и спортивные мероприятия, что требует создания современной инфраструктуры размещения участников и гостей.

"Внутренний туризм в России демонстрирует устойчивую положительную динамику, при этом Владивосток, Калининград и Кемерово традиционно являются одними из наиболее популярных направлений и ежегодно принимают миллионы россиян. Новые гостиничные комплексы станут дополнительными точками роста не только внутреннего, но и международного туризма, стимулируя активный обмен со странами Азиатско-Тихоокеанского региона благодаря доступу к лучшим образцам мировой и российской культуры в музейных, выставочных и театральных пространствах", - прокомментировал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Инвестиции РФПИ и ПСБ также позволят создать новые рабочие места и внедрить лучшие практики в сфере строительства и управления гостиничным бизнесом, которые в дальнейшем могут быть востребованы и в других регионах, добавил глава фонда.