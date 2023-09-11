Минэнерго прогнозирует снижение экспорта электроэнергии в 2023 году

Министр энергетики Николай Шульгинов отметил, что ограничения на экспорт в Китай будут действовать до конца года

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ прогнозирует, что экспорт электроэнергии по итогам года снизится по сравнению с показателем за 2022 год, при этом ограничения на экспорт в Китай будут действовать до конца года. Об этом журналистам сообщил министр энергетики Николай Шульгинов в кулуарах ВЭФ.

"Ограничения [по экспорту электроэнергии в Китай] так и будут вводиться до конца года, объем экспорта будет ниже, чем в прошлом году", — сказал он.

Ранее сообщалось, что передача электроэнергии в КНР по воздушной линии "Амурская-Хэйхэ" ограничена из-за возникшего дефицита в ОЭС Востока. Компания "Интер РАО", оператор экспорта — импорта электроэнергии в России, подтверждала снижение объема поставок в КНР по воздушной линии "Амурская-Хэйхэ" до 100-200 МВт с плановых 600 МВт.

По итогам 2022 года поставки электроэнергии в Китай достигли рекордных 4,7 млрд кВт.ч. В апреле врио главы блока трейдинга "Интер РАО" Александра Панина сообщала, что объем экспорта электроэнергии в Китай в 2023 году сохранится на уровне предыдущего, однако на показатель будет существенно влиять энергопотребление в Сибири и на Дальнем Востоке, а также показатель водности рек для выработки ГЭС.