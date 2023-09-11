Мьянма подпишет меморандум о развитии туризма с Россией

Кроме того, Мьянма намерена организовать ознакомительные поездки для представителей Минэкономразвития РФ, турбизнеса, а также сотрудников российских СМИ

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. РФ и Мьянма 12 сентября подпишут меморандум о взаимопонимании и развитии туризма. Об этом заявила союзный министр по делам гостиничного хозяйства и туризма Мьянмы Тхет Тхет Кхайн на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Министр отметила важность подписания меморандума. "Он будет подписан на форуме непосредственно уже завтра", — сказала она.

Этот документ, по словам министра, поспособствует продвижению туризма и притоку инвестиций в Мьянму. "Приглашаем россиян инвестировать в страну", — сказала она.

Мьянма также намерена организовать в конце сентября ознакомительные поездки для представителей Минэкономразвития РФ, турбизнеса и сотрудников российских СМИ. "Мы планируем организовать ряд ознакомительных поездок, в рамках которых хотели бы пригласить 30 представителей, которых со своей стороны предложит Министерство экономического развития РФ. Также для 50 туроператоров, которые будут лицензированы, а также для представителей российских СМИ", — сказала она. Министр уточнила, что подобные поездки планируются в конце сентября, они позволят наглядно представить Мьянму российскому путешественнику.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10–13 сентября 2023 года. Его девиз — "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС — генеральный информационный партнер ВЭФ.