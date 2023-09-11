Вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами "Автоваза" Сергей Громак напомнил, что "Автоваз" планирует возобновить производство в Африке

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. "Автоваз" планирует увеличить объем экспорта в страны СНГ. Об этом заявил вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами "Автоваза" Сергей Громак в рамках ВЭФ.

"Мы планируем нарастить объем экспорта на наших традиционных рынках: Белоруссия, Казахстан — страны СНГ, скажем так", — отметил он, добавив, что одним из ключевых рынков для экспорта остается африканский.

Громак также напомнил, что "Автоваз" планирует возобновить производство в Африке.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10–13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС — генеральный информационный партнер ВЭФ.