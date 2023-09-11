Глава НСПК: российские банковские карты могут работать в Турции через финтех-сервисы

Владимир Комлев отметил, что в большинстве туристических точек в Турции сейчас можно оплачивать и картами "Мир" и Системой быстрых платежей

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Некоторые финтех-сервисы, которые позволяют пользоваться картой "Мир" и Системой быстрых платежей, сейчас доступны в Турции. Об этом сообщил генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев.

«Есть целый ряд сервисов, которые оказываются в основном финтех-компаниями, вы там сейчас можете в принципе без больших проблем платить любыми платежными российскими инструментами. Это сервис не очень системный, но очень удобный, когда за счет цифровизации, за счет современных технологий оплата становится доступна. И действительно, в большинстве туристических точек в Турции сейчас можно оплачивать и картами "Мир" и Системой быстрых платежей", — сказал он в интервью телеканалу РБК.

По словам Комлева, платежи через такие сервисы делаются "не в один клик, как люди привыкли раньше, но это делается в два клика". При этом глава НСПК не уточнил, о каких решениях идет речь.