В Индии назвали связующий с Европой коридор рентабельнее китайского проекта

Индийский министр железных дорог, коммуникаций, электроники и информационных технологий Ашвини Вайшнав отметил, что в случае реализации проекта каждая страна сможет принимать решение исходя из своих потребностей.

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сентября. /ТАСС/. Предлагаемый транспортный коридор Индия - Ближний Восток - Европа будет рентабельнее китайского проекта "Один пояс - один путь". Об этом сообщил журналистам индийский министр железных дорог, коммуникаций, электроники и информационных технологий Ашвини Вайшнав.

Министр отметил, что по сравнению с китайским проектом, который якобы "загнал некоторые из принимающих участие стран в долговую ловушку", новый проект принесет доход. "Проект будет настолько прибыльным, что несколько многосторонних институтов готовы его финансировать. Транспорт будет приносить такой большой доход, что он сможет оплачивать все самостоятельно, не втягивая принимающую страну в долговую ловушку", - сказал Вайшнав в эфире телеканал NDTV.

По его словам, в случае реализации проекта, который будет частично представлять собой морской коридор, а частично железнодорожный, каждая страна cможет принимать решение исходя из своих потребностей. Он отметил, что, как предполагается, проект свяжет индийские порты в штатах Гуджарат, Гоа, Махараштра, Карнатака и Керала с железнодорожными и портовыми объектами в странах Ближнего Востока, включая Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Иорданию и Израиль, далее маршрут пойдет в Европу, что потенциально увеличит торговлю между Индией и Европой до 40%.

Ранее на полях завершившегося в Индии саммита Группы двадцати США, Евросоюз и других стран заявили о поддержке проекта создания транспортно-экономического коридора, соединяющего Индию с ближневосточными и европейскими странами, и договорились представить в ближайшие два месяца "план действий" по его реализации.