В Магадане планируют создать морской туристический центр за 11,5 млрд рублей

Его предполагается разместить на западном побережье бухты Нагаева

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Стоимость проекта по созданию морского туристического центра на западном побережье бухты Нагаева в Магадане составит 11,5 млрд рублей, следует из презентации руководителя департамента рыбного хозяйства Магаданской области Андрея Таболина, представленной на интенсиве по привлечению инвестиций в города Дальнего Востока в рамках VIII Восточного экономического форума во Владивостоке.

"Проект реализуется на принципах ГЧП (государственно-частного партнерства). Инициатор проекта - ООО "Порт Марина". Стоимость проекта - 11,5 млрд рублей", - говорится в презентации.

В июне действующий губернатор Магаданской области Сергей Носов сообщал ТАСС о том, что будущий морской турцентр сможет вмещать до 90 маломерных судов и яхт. Появление такого объекта сможет решить проблему региона - в Магадане зарегистрировано более 3 тыс. моторных маломерных судов, однако оборудованного спуска к воде нет. По информации главы региона, в июне велись проектно-изыскательские работы.

О туристическом центре

Проект создания морского туристического центра является частью проекта "Морской фасад бухты Нагаева", который включает в себя Набережную белых ночей, сквер Морской и парк "Маяк". Центр будут строить с 2024 по 2026 годы на основании концессионного соглашения Министерства природных ресурсов Магаданской области с ООО "Порт Марина". На его территории запланировано строительство морского вокзала, развлекательного центра, ресторана и общественной зоны отдыха. Площадь земельного участка строительства - 43 тыс. кв. м, общая площадь защищенной акватории - 1,8 га.

Разработанная инвестиционная декларация "Создание морского туристического центра в бухте Нагаева Охотского моря" проходила процедуру согласования в Росморречфлоте. Реализация проекта разбита на два этапа. В рамках концессионного соглашения будут построены все гидротехнические сооружения: причальная стенка, пирсы и слипы, а также инженерная инфраструктура, включающая в себя водоснабжение, электрические сети и прочее. Частные инверторы обеспечат строительство береговой инфраструктуры.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.