"Глонасс" протестировал систему аварийного оповещения на маломерных судах

В ходе испытаний были проверены возможности "ЭРА-ГЛОНАСС" определять местоположение судов и оценивать техническое состояние водного транспорта

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. "Глонасс" протестировал систему "ЭРА-ГЛОНАСС" для передачи экстренных вызовов о происшествиях на маломерных судах и мониторинга их местоположения на водных объектах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании в рамках Восточного экономического форума.

"Тестовые испытания применения госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" для передачи экстренных вызовов о происшествиях на маломерных судах и мониторинга их местоположения прошли минувшим летом на водных объектах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Пилотный проект был организован АО "Глонасс" совместно с МЧС России, Минтрансом России и Ространснадзором", - рассказали в компании.

Система спутниковой навигации была установлена на различные типы маломерных судов, а также спасательные жилеты. Информация о возникновении аварийной ситуации в течение нескольких секунд по спутниковой и сотовой связи передавалась оператору и далее с указанием местоположения плавсредства поступала в Санкт-Петербург. В случае нахождения человека за бортом точные координаты его местоположения отображались на бортовых компьютерах судна и оперативно передавались спасателям.

"Во время мероприятий по тестированию аппаратуры были продемонстрированы возможности "ЭРА-ГЛОНАСС" в части мониторинга местоположения маломерных судов, их перемещения, а также контроля технического состояния водного транспорта", - заключили в компании.