В Дубне планируют построить центр обработки данных Wildberries

По предварительной оценке, инвестиции в создание и оснащение объекта составят 6,5 млрд рублей

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Компания Wildberries планирует построить центр обработки данных (ЦОД) на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Дубна". Об этом сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Компания планирует построить ЦОД мощностью 8 МВт. Это сложный высокотехнологичный инфраструктурный объект, на котором будут применены самые эффективные инженерные решения. Запуск ЦОД в Дубне также позволит создать новые рабочие места для высококвалифицированных специалистов", - сказала Зиновьева.

Инициатором и инвестором проекта выступает компания Wildberries. По предварительной оценке, инвестиции в создание и оснащение ЦОД составят 6,5 млрд рублей.

Как уточнили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья, в ОЭЗ "Дубна" в настоящее время работают более 160 резидентов, статус которых обеспечивает им налоговые льготы. Так, помимо нулевых ставок по налогам на имущество, землю и транспорт, они пользуются сниженной ставкой налога на прибыль, нулевыми таможенной пошлиной и НДС на ввозимые импортные товары, необходимые для производства.