Приморье приняло более 50 тыс. китайских туристов до возобновления безвизового режима

В 2023 году в крае планируют принять свыше 3,5 млн туристов

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Более 50 тыс. туристов из Китая посетили Приморский край до возобновления безвизового режима. Об этом сообщил руководитель краевого агентства по туризму Арсений Крепский в ходе сессии ВЭФ "Въездной туризм: вызовы и возможности в новой реальности".

"Мы в этом году приняли больше 50 тыс. туристов из Китая, начиная с возобновления транспортного сообщения. Августовские цифры мы получим в конце сентября, <…> но та работа, которую, мы ежедневно ведем с китайскими туристами, позволяет нам сказать, что их очень много", - сказал Крепский.

В 2018 году регион посетили 4,5 млн человек, в 2019 - 5 млн. После ковидных 2020 и 2021 годов, когда туризм был закрыт во всем мире, край начал восстанавливать турпоток: в 2022 году в регионе побывали более 3 млн гостей. В этом году Приморский край планирует принять свыше 3,5 млн туристов. Почти 60% от ожидаемого турпотока придется на высокий сезон. С января по июнь этого года край принял уже более 1,1 млн туристов - это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

6 февраля 2023 года КНР в экспериментальном режиме возобновила туристические поездки для организованных групп путешественников, в том числе в Россию. 20 февраля в пресс-службе Минэкономразвития РФ сообщали, что соглашение между Россией и КНР о безвизовых групповых туристических поездках возобновило действие после приостановки в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. 10 августа Минэкономразвития РФ сообщило о том, что в Россию из Китая прибыла первая группа туристов по соглашению о групповом безвизовом обмене, который запущен 1 августа. При этом на конец августа по безвизу Китай посетили более 7,8 тыс. приморцев.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.