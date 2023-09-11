Как сообщили в пресс-службе компании, использование российских каналов связи в три раза снизит стоимость подобного сервиса по сравнению с зарубежными аналогами вендоров

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. АО "Глонасс" создаст спутниковый трекер для мониторинга авиабеспилотников, маломерных судов и коммерческого автотранспорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Для разработки и внедрения отечественных цифровых систем и оборудования будет создано конструкторское бюро "Глонасс", первым проектом которого станет трекер.

"До конца 2023 года АО "Глонасс" выпустит рабочий прототип трекера, который позволит получать данные от подвижных объектов по российским спутниковым каналам в режиме реального времени на всей территории России и вне зон покрытия сотовой связи. Применение уникальной технологии организации связи позволяет существенно снизить размер спутникового абонентского терминала - до 200 граммов", - рассказали в компании.

Использование российских каналов связи в три раза снизит стоимость подобного сервиса по сравнению с зарубежными аналогами вендоров, которые покинули российский рынок.

"Применение технологии АО "Глонасс" гарантирует технологический и навигационный суверенитет целого ряда отраслей российской экономики и позволит расширить применение технологии мониторинга подвижных объектов вне зависимости от зон покрытия сотовой связью", - добавили в пресс-службе.