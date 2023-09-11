В Подмосковье заработал новый индустриальный парк

Общая площадь объекта превышает 128 тыс. кв. м

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Индустриальный парк "PNK парк МКАД-М4" заработал в Ленинском округе. Общая площадь объекта составляет свыше 128 тыс. кв. м, большая часть из которых уже занята первым резидентом, сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Общая площадь здания "PNK парка МКАД-М4" - более 128 тыс. кв. м, из которых практически 85 тыс. "квадратов" уже заняты первым резидентом. Это порядка 66% от общей площади, остальное доступно для размещения других резидентов. При полном заполнении в индустриальном парке будут созданы более 1 тыс. новых рабочих мест", - сказала Зиновьева.

Она уточнила, что новый индустриальный парк, ставший по счету 68-м в Подмосковье, расположен в Ленинском округе. Он представляет собой многофункциональный трехэтажный комплекс. Его особенность заключается в доступе крупнотоннажного транспорта на второй этаж с полноценной зоной погрузки или разгрузки. На третий этаж полноценный доступ будет иметь среднетоннажный транспорт, что позволяет предоставлять помещения в аренду разным резидентам.

В пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья добавили, что индустриальные парки являются удобными локациями для размещения предприятий, а их инфраструктура позволяет быстро и оперативно запустить производство. Так, за время работы резиденты индустриальных парков, а таких компаний в Подмосковье насчитывается около 1,3 тыс., привлекли накопленным итогом свыше 490 млрд рублей инвестиций. На предприятиях, работающих на площадках индустриальных парков региона, создано более 66 тыс. рабочих мест.

Отмечается, что общая площадь индустриальных парков региона составляет около 3,2 тыс. га. Они заполнены более чем на 84%. Здесь размещаются различные компании: от фармацевтических предприятий до логистических и торговых компаний.