Росатом начнет производство запчастей для иностранных самолетов "Аэрофлота"

По словам гендиректора "Аэрофлота" Сергея Александровского, сотрудничество авиакомпании и Росатома станет весомым вкладом в систематизацию работы по комплексной инженерно-технической поддержке летной годности самолетов иностранного производства

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Росатом намерен создать сертифицированное производство и наладить техническое обслуживание авиационных комплектующих изделий и компонентов для эксплуатируемых в России воздушных судов иностранного производства. Меморандум о стратегическом сотрудничестве в сфере разработки, испытаний, производства и технического обслуживания авиационной техники подписан между госкорпорацией и "Аэрофлотом" на полях VIII Восточного экономического форума.

"У научного дивизиона Росатома уже есть положительный опыт сотрудничества с "Аэрофлотом". В этом году мы реализовали ряд совместных проектов по импортозамещению некоторых компонентов для систем самолетов иностранного производства. Конструкторскую поддержку оказали инженеры "Аэрофлота", а специалисты институтов Росатома обеспечили научно-исследовательскую поддержку и производство. Надеюсь, что наше сотрудничество будет развиваться и дальше по восходящей траектории. Ведь у нас одна общая цель - обеспечить стратегические отрасли экономики страны современной, конкурентоспособной, качественной продукцией", - прокомментировал подписание меморандума генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

Как подчеркнул гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский, сотрудничество авиакомпании и Росатома станет весомым вкладом в систематизацию работы по комплексной инженерно-технической поддержке летной годности самолетов иностранного производства, эксплуатируемых группой "Аэрофлот" и другими российскими авиаперевозчиками. "Это позволит успешно выполнять задачи по обеспечению бесперебойности и безопасности воздушных перевозок в России", - подчеркнул Александровский.

Структура и детализация взаимодействия будут зафиксированы отдельно в разрабатываемом рабочем соглашении. Специалисты Росатома ранее адаптировали воздушные и водяные фильтры, которые производятся для атомных станций, под применение в системах (рециркуляции воздуха, подачи питьевой воды) самолетов иностранного производства. Многоэтапные испытания изделий подтвердили их полное соответствие требуемым техническим и гигиеническим характеристикам и высочайшему уровню безопасности. Расчетный ресурс отечественных фильтров превышает показатели зарубежных аналогов на 20-25%, что делает их экономически более эффективными по сравнению с ранее используемыми импортными изделиями. Производство фильтров осуществляется на территории Физико-энергетического института имени А. И. Лейпунского (ГНЦ РФ - ФЭИ, входит в научный дивизион Росатома).

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.