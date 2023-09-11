Металлургический завод в Хабаровском крае увеличит выпуск продукции на 20%

Основными зарубежными рынками сбыта продукции предприятия традиционно выступают страны Юго-Восточной Азии

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Единственный на Дальнем Востоке металлургический завод "Амурсталь" в Комсомольске-на-Амуре увеличит выпуск проката черных металлов на 20% по итогам 2023 года. Об этом сообщил ТАСС министр промышленности и торговли края Евгений Романов в рамках Восточного экономического форума.

Вопросы достижения технологического суверенитета страны, а также усиления межрегиональной и межотраслевой кооперации, обсуждаются на нескольких сессиях в рамках форума.

"В перспективе 2023 и 2024 годов ООО "Амурсталь" прогнозирует увеличение объемов производства за счет заключения новых экспортных контрактов, расширения поставок металлопродукции на внутренний рынок. По текущей оценке, объем производства проката черных металлов в 2023 году составит около 120% к уровню 2022 года (около 850 тыс. тонн)", - сказал Романов.

Основными зарубежными рынками сбыта продукции предприятия традиционно выступают страны Юго-Восточной Азии. За первое полугодие 2023 года объем реализации стальной заготовки на экспорт вырос в 1,7 раза по сравнению с предыдущим годом (257 тыс. тонн), уточнил министр. Предприятие активно ищет новых иностранных заказчиков, в том числе в западном направлении. По его словам, в условиях санкционного давления предприятие параллельно прорабатывает вопросы перехода на выпуск продукции более высокого передела с ориентацией на внутренний российский рынок.

"Одним из определяющих вопросов сохранения объемов производства завода является поступление достаточного количества сырья - лома черных металлов. Для решения этого вопроса на федеральном уровне уже несколько лет подряд устанавливаются ограничения (тарифная квота) на экспорт отходов и лома черных металлов с территории России как стратегического сырья, что обеспечивает дополнительную поддержку металлургической отрасли края", - отметил Романов.

Для увеличения объема производства сортового проката и повышения качества готовой продукции на заводе идет модернизация металлургического комплекса. В стадии проработки находится вопрос получения льготного финансирования по линии Фонда развития промышленности края на эти цели.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом стало "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.