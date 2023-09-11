Газпромбанк заявил о планах профинансировать строительство порта на севере Якутии

Соответствующее соглашении компания заключила с правительством республики на полях ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Газпромбанк планирует профинансировать строительство глубоководного терминала Найба на севере Якутии. Соглашение о сотрудничестве по этому проекту на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заключили Газпромбанк и правительство Республики Саха (Якутия), сообщили журналистам в пресс-службе банка.

"Стоимость проектно-изыскательных работ при строительстве порта оценивается в 264,4 млрд рублей. Газпромбанк рассматривает участие в проекте в качестве финансирующей организации", - сообщили в банке.

Глубоководный терминал планируют построить в Хараулакской бухте возле села Найба Булунского района Якутии - в 112 км от административного центра района. Прогнозная мощность порта составляет 30 млн тонн грузов в год. Хараулахская бухта выбрана для строительства нового порта из-за своей глубоководности и защищенности от сгонных ветров. В настоящее время глубина в порту Тикси не превышает 5,8 м, и крупные морские суда вынуждены разгружаться на рейде.

Ожидается, что запуск проекта будет способствовать удешевлению и ощутимому сокращению сроков доставки северного завоза, улучшит снабжение региона социально значимыми продуктами и товарами, расширит их ассортимент, обеспечит стабильное развитие крупных инвестпроектов в Арктической зоне, превратив Тикси в ключевой хаб на СМП к востоку от Таймыра. Кроме этого, как ожидают власти и инвесторы, Найба способна стать базой горнопромышленного кластера, возводимого в соседних Усть-Янском и Верхоянском районах.