Строительство моста на Сахалин позволит расширить портовую сеть на Тихом океане

Стоимость всего проекта оценивается в 540,3 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Строительство моста между Сахалином и материком позволит расширить объединенную железной дорогой сеть тихоокеанских портов России, заявил на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) "Тернистый Восточный полигон: как ускорить трансграничное сотрудничество" губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. По его словам, уже сейчас необходимо проектировать железнодорожные подъезды к будущему мосту.

"Надо нам уже начать обсуждать, пока не строить, подход к будущему мосту на Сахалин. <…> Пока будем прокладывать, решим - будем тоннель или мост строить. Мы поддерживаем губернатора [Сахалинской области], я с Лимаренко Валерием Игоревичем говорил, мы - "за". И это позволит на сеть Российских железных дорог еще пару портов больших посадить, не только возить паромами. Конечно, это даст совершенно другой импульс развития и Хабаровского края, и Сахалина", - сказал Дегтярев.

Участники дискуссии поддержали заявление главы Хабаровского края. Так, председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарёв отметил, что это укладывается в обозначенную президентом Владимиром Путиным задачу переходить от экономики спроса к экономике предложения и развивать инфраструктуру опережающими темпами.

По словам первого вице-президента "Газпромбанка", чьи представители также присутствуют в рабочей группе по строительству моста на Сахалин, банк планирует в этом году внести собственные предложения по финансированию этого проекта.

Проект строительства транспортного железнодорожного перехода с Сахалина на материк обсуждается много лет. Проработкой вопроса о его реализации Путин поручал заняться кабмину в июле 2018 года. Строительство перехода рассматривается в двух вариантах - мост или тоннель. Сейчас приоритетным является проект железнодорожного моста. Общая длина однопутной линии должна составить более 580 км. Стоимость всего проекта оценивается в 540,3 млрд рублей.