Зампред ЦБ заявил об интересе иностранных банков открыть филиалы в России

Алексей Гузнов напомнил, что законопроект на эту тему в настоящее время находится в разработке

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Банк России видит интерес со стороны иностранных банков в открытии филиалов на территории РФ. Об этом на площадке сессии "Безопасность движения капитала" Восточного экономического форума заявил заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Гузнов.

"Тема, связанная с тем, чтобы иностранные банки получили право, возможность открывать филиалы на территории Российской Федерации. <…> Есть конкретный инвестор, есть конкретные иностранные банки, которые испытывают заинтересованность в том, чтобы изменить формат своего присутствия на российском рынке", - сказал Гузнов.

Он напомнил, что законопроект на эту тему в настоящее время находится в разработке. "Я надеюсь, что если не к концу этого года полностью, то в первом чтении он (законопроект) будет принят. В общем-то основная работа может уже в следующем году начаться", - добавил Гузнов.

О работе над законопроектом, разрешающим иностранным банкам открывать филиалы в РФ, Гузнов сообщал в мае 2023 года на площадке Петербургского международного юридического форума. Он отмечал, что интерес к этой теме проявляют "многие страны - прежде всего, традиционные партнеры и в рамках БРИКС, и в рамках ЕАЭС".

В сентябре 2022 года ЦБ внес в перечень инициатив по развитию финансового рынка предложение разрешить иностранным банкам открывать российские филиалы. Предполагается, что открыть свои филиалы смогут лишь организации из дружественных стран.

В 2013 году в РФ введен запрет на открытие филиалов иностранных банков. Понятие "филиал иностранного банка" было исключено из законов "О банках и банковской деятельности", "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", "О валютном регулировании и валютном контроле". Решение тогда объяснялось конкурентными преимуществами, которые в таком случае могли возникать у зарубежных финансовых организаций перед российскими. Так, для иностранных филиалов не были обязательными нормативы по отчислению средств в фонды обязательного резервирования, они не должны были отчитываться перед ЦБ РФ в российской и международной системах бухгалтерского учета.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.