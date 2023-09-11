Эксперт считает, что доллар еще надолго останется в расчетах бизнеса РФ с другими странами

По мнению руководителя центра макроэкономических исследований Сбербанка Олега Шибанова, доля американской валюты снижается в платежах, но этого мало для перехода

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Использование доллара США сохранится в расчетах российского бизнеса с контрагентами еще надолго. Такое мнение выразил руководитель центра макроэкономических исследований Сбербанка Олег Шибанов на сессии "Безопасность движения капитала" Восточного экономического форума.

"Мне кажется, что российские компании, банки провели уже довольно большую работу к тому, чтобы постепенно "сдвигать" платежи в другие валюты, здесь успехов довольно много. <…> Но наши международные партнеры думают все равно в терминах основной экономики, как выглядит международная финансовая система. Поэтому я пока был бы осторожен с тем, что мы как-то радикально поменяем [ситуацию]", - сказал он.

"Мы с частью валют учимся работать, с теми же рупиями, но объективно они не могут стать основной валютой в платежах. С юанями мы, наверное, можем договориться, что это более стабильная валюта, но у нас многое зависит от наших партнеров, от китайского регулятора и так далее. Я бы пока был консервативен и осторожен. Доля [доллара в платежах] снижается, но доллары останутся надолго с нами", - отметил Шибанов.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин в интервью изданию РБК также высказал мнение, что полноценная альтернатива доллару появится нескоро. В этой связи необходима альтернативная финансовая инфраструктура, которую следует создавать России. При этом, по мнению банкира, она должна дополнять существующую, а не быть "враждебной" ей.