"Эн+" не планирует продавать угольные активы

Компания заинтересована в газовой генерации, отметил операционный директор "Эн+" Михаил Хардиков

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. "Эн+" не рассматривает продажу своих угольных активов, при этом холдинг заинтересован в переводе станций на газовую генерацию. Об этом сообщил журналистам операционный директор компании Михаил Хардиков.

"Сейчас не рассматриваем продажу [угольных активов]. Что касается перевода на газ, нам было бы интересно с точки зрения экологии и с точки зрения развития новой генерации, поэтому, когда газификация уже будет понятна в своих параметрах, точно будет [перевод]. Будет зависеть от того, где будет газ, все существующие газопроводы - "Сила Сибири-1" и "Сила Сибири-2" - применительно к Усть-Илимской ТЭЦ не видятся реальным выходом для газификации, а все южные станции должны быть газифицированы", - сказал он.

О компании

"Эн+" - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,4 ГВт и алюминиевые производства мощностью 4,2 млн тонн в год (через контрольный пакет в "Русале"). Основные акционеры En+ - инвестиционная компания B-Finance Олега Дерипаски с долей 44,95% (из них право голоса ограничено 35%), трейдер Glencore (10,55%), в собственном владении находится 21,37% акций.

О форуме

VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.